Russia, esplosioni nella metropolitana di San Pietroburgo

Due esplosioni in due stazioni nella metropolitana di San Pietroburgo, in Russia, con almeno 10 morti e diverse persone rimaste ferite: sarebbero 50, ma il bilancio è provvisorio. Gli ordigni sono esplosi mentre il convoglio colpito viaggiava tra le stazioni di Tekhnologichesky Institut e di Sennaya Ploshchad. Lo ha reso noto la commissione nazionale Antiterrorismo, confermando che ci sono state vittime, pur senza specificare il numero. Lo scoppio sarebbe avvenuto all'interno dei vagoni come testimoniano le foto pubblicate sui social. Tutte le stazioni della metropolitana di San Pietroburgo è state chiuse e sono in corso le operazioni di evacuazione. Un testimone dell'agenzia Reuters ha contato otto ambulanze nei pressi della stazione della metropolitana Sennaya Ploshchad.

Secondo una fonte citata dall'agenzia di stampa russa Interfax l'ordigno improvvisato esploso nella metro sarebbe stato riempito di frammenti di proiettili, cioè il cosiddetto shrapnel, in grado di ferire un maggior numero di persone. Un altro ordigno è stato ritrovato in un vagone della metro di San Pietroburgo. Secondo fonti investigative sono esaminate tracce che possano portare a collegamenti con gruppi estremistici.

Oggi a San Pietroburgo si trova il presidente russo Putin e nel pomeriggio avrebbe dovuto incontrare per colloqui il presidente bielorusso Lukašenko. Putin ha fatto sapere che è presto per indicare i responsabili e le indagini percorrono tutte le strade dal terrorismo alla criminalità. Il presidente ha espresso cordoglio per le vittime e si tiene in contatto con il capo dei servizi segreti.