Terrorismo, allarme Usa: "Nuovi pc-bomba dell'Isis non rilevabili ai controlli negli aeroporti"

Nuovi metodi per inserire esplosivi nei dispositivi elettronici, che secondo test dell'Fbi sarebbero in grado di eludere i controlli di sicurezza aeroportuale. Secondo la Cnn, che cita fonti dell'intelligence e di sicurezza degli Stati Uniti, i terroristi avrebbero sviluppato sofisticate apparecchiature di sicurezza per eludere i controlli negli scali ed eludere gli esplosivi nei computer portatili e altri dispositivi elettronici. Le informazioni raccolte negli ultimi mesi dagli 007 americani hanno giocato un ruolo significativo nella decisione dell'amministrazione Trump che ha deciso di proibire l'imbarco di questi dispositivi in cabina sui voli provenienti da dieci scali del Medio oriente e dell'Africa, considerati poco sicuri.