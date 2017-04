Dalla figlia Ivanka ai consiglieri, lo staff d'oro del presidente Trump

La Casa Bianca ha reso pubblica la situazione economica di decine di collaboratori di alto rango del presidente Donald Trump, confermando così che il repubblicano si è circondato di ricchi e potenti. Tra essi spiccano la figlia Ivanka e il marito Jared Kushner, lui consigliere del presidente e lei da pochi giorni con lo stesso ruolo ma senza retribuzione, che sfoggiano un patrimonio del valore di 741 milioni di dollari, secondo il New York Times che ha analizzato le 54 pagine della dichiarazione. Tra i più ricchi consiglieri di Trump c'è poi Gary Cohn, direttore del consiglio economico nazionale ed ex numero due di Godman Sachs, con un patrimonio di almeno 230 milioni di dollari (ma potrebbero essere di più, poiché solo lo scorso anno ha guadagnato fra 48 e 77 milioni di dollari). E poi Steve Bannon, consigliere strategico, che l'anno scorso ha guadagnato tra 1,3 e 2,3 milioni di dollari e ha un patrimonio stimato fra 3,3 e 12,6 milioni di dollari. Il chief of staff Reince Priebus ha invece asset per un valore compreso fra 604mila e 1,16 milioni di dollari, con reddito di 1,42 milioni.

La Casa Bianca, per voce dei funzionari incaricati di etica e trasparenza, ha sottolineato che i dati diffusi riguardano la situazione dei funzionari al momento dell'ingresso alla Casa Bianca, cioè prima che essi rinunciassero agli asset che avrebbero comportato conflitti d'interesse. Né Trump, né il suo vice Mike Pence, sono inclusi nella lista della Casa Bianca. Trump già aveva resistito in campagna elettorale dal rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi, e ha dovuto affrontare ripetute accuse di conflitto d'interesse legate alle sue proprietà immobiliari. Ne ha ceduto il controllo ai figli, ma secondo gli osservatori ciò non sarebbe una garanzia sufficiente.