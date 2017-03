Dalla Vespa all'acqua San Pellegrino, Trump metti i dazi ai prodotti europei

L'amministrazione Washington sta valutando la possibilità di imporre dazi pari al 100% del valore dei prodotti su una serie di marche europee, dagli scooter Vespa all'acqua minerale San pellegrino e Perrier al formaggio Roquefort. Per gli Stati Uniti si tratta di una risposta al bando europeo sull'importazione di carne americana trattata con ormoni. Lo scrive il Wall Street Journal.

Il caso della carne - scrive il WJS «darà un'idea di quanto aggressiva l'amministrazione americana sarà nei confronti dei suoi partner commerciali». Durante la campagna per le presidenziali, si legge ancora sul quotidiano, l'allora candidato alla Casa Bianca ha cavalcato lo scontento nei confronti della politica commerciale americana minacciando ripetutamente l'imposizione di dazi per presunte violazioni delle norme commerciali e preannunciano l'adozione di una posizione più rigida nelle relazioni economiche con la Cina, con il Messico ed altri paesi.

Il caso dell'importazione delle carni americane risale al 2008, ma nel 2009 Washington decise di sospendere i dazi dopo aver concordato con Bruxelles un piano per consentire l'importazione di carne di manzo americana purché non trattata con gli ormoni. Ma i produttori di carne di manzo americani hanno lamentato la mancata adeguata apertura dei mercati alla carne senza ormoni come stabiliva l'accordo.