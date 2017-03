Muro con il Messico, Trump chiede un miliardo

L'amministrazione Trump a chiesto formalmente il primo miliardo di dollari destinato a coprire le spese per 62 miglia, pari a 99,7 chilometri, del muro fra Messico e Stati Uniti. È quanto riporta la Cnn, spiegando di avere ottenuto dei documenti del dipartimento della Sicurezza interna. Precisamente la cifra prevista dalla Casa Bianca per questo primo tratto è di 999 milioni di dollari, che dovrebbero coprire 48 miglia di muro totalmente nuovo e la restante parte per la sostituzione della recinzione già esistente lungo il confine. I documenti, riferisce la Cnn, descrivono precisamente dove l'amministrazione intende destinare la cifra: 14 miglia di muro a San Diego, 28 miglia di nuove barriere e sei miglia di nuovo muro nella regione della Valle del Rio Grande. Le stime circolate in questi mesi sul costo complessivo del muro oscillano fra 12 miliardi e oltre 20 miliardi di dollari.