Portano i leggings, non possono salire sull'aereo United Airlines

Bufera sulla compagnia aerea United Airlines sui social network dopo che a due ragazzine è stato impedito di salire a bordo di un volo perché indossavano i leggings. A denunciarlo su Twitter è stato una passeggera che aveva assistito alla scena, Shannon Watts, che ha suggerito che si trattasse di una politica discriminatoria verso donne e ragazze. La compagnia, tuttavia, tramite il portavoce Jonathan Guerin, ha spiegato che i passeggeri possono indossare i leggings, ma le ragazze erano state bloccate perché avrebbero dovuto viaggiare con biglietti "special pass", solitamente riservati a dipendenti della compagnia, o loro parenti e amici, e per questa categoria di viaggiatori esiste un dress code specifico che vieta di indossare i leggings.

«Alle ragazze è stato spiegato che non potevano imbarcarsi se non correggevano il proprio outfit. A loro è andato bene, hanno capito», ha riferito il portavoce di United Airlines, spiegando che per chi viaggia con "special pass" e non con normale biglietto, è vietato anche indossare abiti da cui traspaiano biancheria intima o costumi, mini-gonne e shorts che arrivino a meno di 7,5 centimetri sopra il ginocchio. Le due ragazze, che avevano un accompagnatore, hanno perso il volo.