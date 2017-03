L'Ue alla Russia: liberate Navalny e gli altri manifestanti

L'Unione europea chiede la liberazione «senza indugi» dei manifestanti «pacifici» arrestati nella protesta contro la corruzione di ieri in Russia, fra i quali c'è il leader dell'opposizione Alexei Navalny. «Facciamo un appello alle autorità russe affinché rispettino i loro impegni internazionali, compresi quelli del Consiglio d'Europa e dell'Osce, a fare valere questi valori, e a liberare senza indugi i manifestanti pacifici arrestati», ha detto l'Alta rappresentante della politica estera dell'Ue, Federica Mogherini.

L'Ue critica la polizia russa, affermando che «nel tentativo di disperdere i manifestanti e con l'arresto di centinaia di cittadini, compreso il leader dell'opposizione, ha impedito l'esercizio della libertà di espressione, associazione e assemblea pacifica, che sono diritti fondamentali della Costituzione russa». Ieri decine di migliaia di russi hanno partecipato alla giornata nazionale di protesta contro la corruzione convocata da Navalny, candidato alla presidenza, con riunioni e manifestazioni in tutto il Paese, e a Mosca sono stati effettuati centinaia di arresti. È nella capitale che è stato fermato Navalny.

Navalny, che comparirà oggi davanti a un giudice, è stato l'organizzatore di una giornata nazionale di protesta contro la corruzione che si è tenuta ieri in tutta la Russia, in cui secondo fonti di polizia sono state fermate oltre 500 persone, mentre secondo organizzazioni per i diritti umani i fermi sarebbero stati 1.400. Al corteo di Mosca hanno partecipato ieri decine di migliaia di persone, nonostante la manifestazione non fosse stata organizzata, e secondo l'organizzazione OVD-Info sono mille i fermati. Nella seconda città russa, San Pietroburgo, circa 10mila persone sono scese in strada; proteste analoghe si sono tenute in oltre 80 altre città e località in tutto il Paese.

