Altri due "significativi arresti" sono stati effettuati in relazione all'attacco al Parlamento di Londra dopo il raid a Birmingham nel corso del quale sono stati arrestati 8 presunti complici del killer di Westminster. Il commissario per l'antiterrorismo di Scotland Yard, Mark Rowley, ha fatto sapere i nuovi arresti sono scattati nelle Midlands Occidentali e nell'Inghilterra nordoccidentale. Rowley ha anche confermato che il nome di nascita dell'attentatore non era Khalid Masood, nome con cui è stato identificato ieri, ma Adrian Russell Ajao, un nome diverso da quello che è stato fornito questa mattina dai media britannici che parlavano di Adrian Elms, usato solo occasionalmente dall'attentatore.

Il killer aveva 52 anni ed era un cittadino britannico nato nel Kent e noto come piccolo criminale ma già oggetto di indagini da parte dei servizi Mi5 per il sospetto di estremismo violento, seppur considerato una "figura marginale". Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità dell'azione, parlando di "un suo soldato che ha risposto all'appello di attaccare i Paesi che partecipano alla coalizione anti-Isis".

Diffuso anche il nome della quarta vittima deceduta in ospedale: è Leslie Rhodes, 75 anni, di Streatham, a sud di Londra, falciato dall'auto sul ponte di Westminster insieme all'insegnante di origine spagnole Aysha Frade, 43 anni, e al turista americano Kurt Cochran, 54 anni. L'altra vittima è il poliziotto accoltellato nel cortile del parlamento, il 48enne Keith Palmer.