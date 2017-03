Londra, attacco al Parlamento: spari e feriti

Paura, spari e feriti a Londra fuori dal Parlamento inglese, nel perimetro di Westminster. L'allarme è scattato alle 15.40 italiane quando un'auto ha travolto diverse persone sul ponte per poi scontrarsi con le cancellate del Parlamento. La prima telefonata a Scotland Yard ha riferito di "un incidente sul ponte di Westminster" e ha parlato di "uno scambio a fuoco".

L'attacco sul ponte

Un uomo a bordo di un piccolo suv ha travolto la folla prima di schiantarsi contro la cancellata di Westminster. Poi l'uomo, sceso dall'auto e armato di coltello, ha pugnalato un poliziotto prima di essere abbattuto dagli agenti di polizia. In tutto sarebbero dodici le persone investite dall'attentatore: al momento il bilancio è di due morti mentre alcuni dei feriti, trasportati all'ospedale Saint Thomas, sarebbero in gravi condizioni. La polizia su Twitter ha annunciato che sta trattando l'incidente come "attentato terroristico". L'area nel frattempo è stata chiusa al traffico, mentre in cielo gli elicotteri vigilano dall'alto.

Westminster evacuata

La premier britannica Theresa May, che si trovava all'interno del Parlamento di Westminster, è stata portata portata in salvo dai servizi di sicurezza. Il vice speaker Lindsay Hoyle ha sospeso la seduta che era in corso e ha ordinato ai deputati presenti di rimanere all'interno dell'Aula parlamentare. L'intera area è stata blindata, anche la stazione della metropolitana Westminster è stata chiusa.

Le prime testimonianze

"L'uomo aveva qualcosa in mano, come una sorta di bastone, è stato affrontato da una coppia di poliziotti con le giacche gialle e uno di loro è caduto a terra" racconta un giornalista del Daily Mail a Bbc che si trovava al Parlamento di Londra al momento degli attacchi. "Abbiamo visto l'uomo vestito di nero muovere il braccio in un modo che faceva pensare stesse accoltellando o colpendo l'agente, poi un poliziotto è accorso in aiuto e l'assalitore ha corso verso l'ingresso usato dai deputati alla Camera dei Comuni. Mentre correva via (...) due uomini in borghese con pistole gli hanno urlato qualcosa come un avvertimento, lui li ha ignorati e loro hanno sparato due o tre volte, poi lui è caduto".