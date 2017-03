Nuovo incidente in Francia, perdita d'acqua nella centrale nucleare di Flamanville

Una unità della centrale nucleare francese di Flamanville, nella regione della Manica, è stata bloccata questa mattina dopo la scoperta di una perdita d'acqua in un circuito di una sezione non nucleare dell'impianto. Lo ha reso noto Edf, la società francese per l'energia nucleare, in un comunicato. L'unità bloccata alle sei di questa mattina è la numero due. «Il circuito di raffreddamento (della centrale, ndr) è alimentato da acqua di mare», si precisa aggiungendo che i tecnici stanno cercando di riparare il guasto. Risale allo scorso febbraio l'ultimo incidente alla centrale di Flamanville, quando cinque persone erano state lievemente intossicate in seguito a una detonazione.