Merkel a Washington da Trump, faccia a faccia alla Casa Bianca

La cancelliera tedesca Angela Merkel incontra per la prima volta il presidente americano, Donald Trump, a un giorno dalle elezioni in Olanda in cui la sconfitta dell'ultradestra ha provocato grande sollievo da parte dell'Europa. Sul tavolo l'Unione europea, i rapporti con la Russia e gli interessi degli investitori tedeschi negli Usa.

Trump ha accolto la cancelliera sulla porta dell'ala ovest della residenza, dove si trova il suo ufficio. Fra i due c'è stata una stretta di mano ed hanno sorriso davanti a fotografi e operatori prima di entrare per l'incontro. Finora le relazioni fra Usa e Germania sono state fredde: prima di insediarsi alla presidenza Usa lo scorso 20 gennaio, Trump aveva accusato la Cancelliera tedesca di avere commesso "un errore catastrofico" con la sua politica riguardo ai rifugiati. Merkel, dal canto suo, aveva criticato il travel ban imposto da Trump e poi sospeso da un giudice federale.

La riunione di oggi ha permesso ai due leader di avere un primo contatto di persona: secondo Berlino, non bisogna aspettarsi grandi rivelazioni a livello di contenuti, perché queste arriveranno piuttosto dai vertici multilaterali dei prossimi mesi, cioè quelli di Nato, G7 e G20. Merkel ha voluto portare a Trump come messaggio il "significato centrale" che l'Ue ha per Berlino e sottolineare che la vittoria in Olanda del partito liberale Vvd del primo ministro uscente Mark Rutte è un "risultato pro Europa". La cancelliera vuole anche far valere il peso economico della Germania per gli Stati Uniti, difendere gli interessi degli investitori tedeschi nel Paese e chiarire che non si ammetteranno nuovi dazi o trattamenti discriminatori per le imprese tedesche. Trump, dal canto suo, ha approfittato del faccia a faccia per stabilire una relazione "personale" con Merkel e chiederle consigli, a partire dalla sua esperienza, su come comportarsi con il presidente russo Vladimir Putin, come ha anticipato la Casa Bianca.