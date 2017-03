Germania, paura allo zoo: abbattuto l'orso scappato dalla gabbia a Osnabruck

I guardiani dello zoo tedesco di Osnabruck sono stati costretti a uccidere un rarissimo esemplare di ibrido nato dall'unione tra un orso polare e un orsa bruna. L'animale, Taps, denominato "orso cappuccino", era fuggito dal suo recinto e lo zoo era stato stato evacuato. Taps era uno dei fiori all'occhiello di Osnabruck (nord-ovest del Paese) insieme alla sorella Tips. I loro genitori si trovavano nello stesso recinto, ma nessuno pensava potessero avere dei cuccioli.

Tips e Taps, nati nel 2004, erano stati anche testimonial di diverse campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze del cambiamento climatico, che in Canada ad esempio aveva causato la nascita di orsi ibridi frutto dell'unione tra orsi bruni e polari. "Abbia o dovuto ucciderlo per proteggere i visitatori", ha riferito in un comunicato il Ceo dello zoo, Andreas Busemann, citato dalla Berliner.