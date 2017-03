Si fingeva Justin Bieber per adescare minori. Arrestato professore universitario

Fingeva di essere Justin Bieber sui social per farsi inviare foto sessuali esplicite da giovani fan. Protagonista un professore universitario 42enne, arrestato in Australia con 931 accuse di reati sessuali su minori dopo una soffiata da parte delle autorità tedesche e statunitensi. L'uomo accusato, un docente di legge presso Queensland University of Technology, dal 2007 avrebbe usato Facebook e Skype per impersonare la pop star, attrarre le giovani vittime e convincerle ad inviargli delle foto.