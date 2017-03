Germania, attacco in stazione a Dusseldorf: passanti aggrediti e feriti a colpi di ascia

Terrore nella stazione centrale di Dusseldorf, in Germania, dove alcuni passanti sono stati aggrediti a colpi di ascia. Due uomini sono stati arrestati nella stazione di Dusseldorf dopo aver ferito con un'accetta cinque passanti, uno dei quali è un ragazzino di 13 anni. Solo uno dei feriti sarebbe in condizioni molto gravi. Lo riferisce il sito del quotidiano tedesco Bild. La polizia, da quanto ha riferito un portavoce, sarebbe sulle tracce di altri due complici che sono riusciti a evitare la cattura. La stazione principale della capitale dello stato del Nord Reno-Westfalia è stata evacuata per precauzione. I treni sono stati cancellati o deviati verso altri scali ferroviari. Sono intervenute le forze speciali e un elicottero si è alzato in volo per presidiare il centro della città.

«Eravano sulla banchina in attesa del treno - ha riferito un testimone - e quando è arrivato all'improvviso un uomo è saltato fuori con un'ascia e ha colpito la gente. C'era sangue dappertutto. É un'esperienza che non avevo mai vissuto in vita mia». Resta ancora da chiarire il movente dell'agguato.