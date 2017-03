Foto Isis su Twitter, l'Europarlamento revoca immunità a Marine Le Pen

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità parlamentare a Marine Le Pen, come richiesto dalla giustizia francese, che vuole perseguire la candidata dell'estrema destra alle presidenziali per aver pubblicato sul suo account twitter le immagini di tre esecuzioni dell'Is nel 2015, tra cui quella del giornalista americano James Foley. L'Europarlamento riunito in mini-plenaria a Bruxelles ha votato per alzata di mano.