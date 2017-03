Il primo discorso di Trump: lavorare insieme per salvare gli americani dal disastro Obama

Appelli all'unità, a perseguire uno scopo comune, a "trasformare la speranza in azione", rinnovando lo spirito dell'America. Così il presidente Donald Trump, nel suo primo discorso davanti al Congresso ha sfoderato un tono nuovo, delineando un'agenda ambiziosa all'insegna dell'ottimismo, lontano dal cupo scenario dell'intervento inaugurale. "Il tempo delle battaglie futili e' alle nostre spalle. Il tempo del pensare in piccolo è finito. Da questo momento in poi l'America sarà spinta dalle nostre aspirazioni e non bloccata dalle nostre paure. Sono qui per un messaggio di forza e unità che arriva dal profondo del mio cuore", ha dichiarato il presidente iniziando con il condannare le minacce e gli atti di vandalismo contro i centri ebraici. Ha dunque promesso una riforma fiscale "storica", ha chiesto investimenti per 1.000 miliardi di dollari per le infrastrutture e ha garantito la costruzione "di un grande grande muro" al confine con il Messico. Ha assicurato che "l'esercito avrà tutti i mezzi per prevenire nuove guerre" e che saranno costruite nuove alleanze internazionali, fermo restando il sostegno "forte" alla Nato.

AMERICA PRONTA A GUIDARE IL MONDO

"Oggi stiamo testimoniando il rinnovo dello spirito americano. I nostri alleati sapranno che l'America è ancora una volta pronta a guidare il mondo, tutte le nazioni del globo, amici e nemici, sapranno che l'America è forte, l'America è orgogliosa, l'America e' libera", ha dichiarato Trump annunciando l'inizio di "un nuovo capitolo della grandezza americana".

TERRORISMO: MISURE FORTI CONTRO ISLAM RADICALE

"L'America non sarà una testa di ponte per il terrorismo. Non possiamo consentire alla nostra nazione di diventare un santuario per gli estremismi", ha avvertito Trump annunciando "misure forti" per proteggere il Paese "dal terrorismo radicale islamico". Citando gli attentati in Belgio e in Francia, ha definito "incoscienza e non compassione" permettere ingressi indiscriminati da Paesi dove non vengono fatti adeguati controlli. "Lavoreremo con i nostri partner, compresi gli amici e gli alleati del mondo musulmano - ha precisato - per eliminare questo vile nemico dal nostro pianeta".

RIFORMA IMMIGRAZIONE BASATA SU MERITO

"Credo che una riforma dell'immigrazione vera e positiva sia possibile se ci concentriamo sui seguenti obiettivi: aumentare i posti di lavoro e i salari degli americani, rafforzare la nostra sicurezza nazionale e ripristinare il rispetto delle nostre leggi", ha detto Trump, proponendo una riforma basata sul merito. "Se adotteremo un sistema basato sul merito ne trarremo molto vantaggio: saremo in grado di risparmiare tantissimi soldi, di aumentare le retribuzioni e di aiutare le famiglie in difficoltà comprese quelle degli immigrati", ha osservato il presidente citando il Canada e l'Australia come modelli. L'obiettivo di Trump, secondo le indiscrezioni trapelate poche ore prima del discorso, è quello di una legge di riforma dell'immigrazione "di compromesso", volta a garantire uno status legale ai clandestini che non hanno commesso crimini.

CANCELLARE E RIMPIAZZARE OBAMACARE

"Invito repubblicani e democratici a lavorare insieme per salvare gli americani dalla disastrosa "Obamacare" che sta implodendo", ha affermato Trump chiedendo al Congresso di "cancellare e rimpiazzare" la riforma sanitaria voluta dal presidente Barack Obama.

SONDAGGIO CNN-ORC: 78% SPETTATORI HA REAGITO POSITIVAMENTE A DISCORSO

Secondo un'indagine di Cnn-Orc, il 78% degli spettatori ha reagito in maniera positiva al discorso del presidente. Sette spettatori su dieci si sono inoltre dichiarati più ottimisti sulla direzione del Paese dopo aver ascoltato Trump.