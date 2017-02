Heidelberg, New Orleans e Londra: tre auto contro la folla in dodici ore

Cinque persone sono rimaste ferite oggi a Londra dopo essere state travolte da un'auto che è salita sul marciapiede e poi si è andata schiantare contro un muro. La notizia viene riportata dai siti britannici che non riferiscono ancora delle condizioni dei feriti che sono stati ricoverati in ospedali della zona. Secondo quanto ha scritto sui social media un testimone dell'incidente «una persona è rimasta intrappolata sotto l'auto», riporta il sito di The Sun. Non vengono neanche ancora forniti dettagli sulla dinamica dei fatti, con un portavoce della polizia che si è limitato a dichiarare che gli agenti sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 8.20 ora locale, a seguito di una chiamata in cui si parlava di un'auto che si era schiantata contro un muro coinvolgendo diversi pedoni. Nelle scorse ore si sono verificati incidenti simili in Germania, ad Heidelberg dove un passante è rimasto ucciso, e negli Stati Uniti, a New Orleans, ma finora gli inquirenti non hanno indicato una pista terroristica.