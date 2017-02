Germania, auto sulla folla investe tre persone: un morto e due feriti

La polizia tedesca ha escluso la pista dell'attentato terroristico come movente che ha spinto un uomo a bordo di un'auto a noleggio a scaraventarsi contro i pedoni in un'area pedonale di Heidelberg in Germania investendo tre persone, di cui una è morta per le gravi ferite riportate. Secondo la polizia l'uomo avrebbe agito da solo: dopo aver investito i pedoni è sceso dall'auto impugnando un coltello, a fermarlo un proiettile sparato dagli agenti. L'aggressore, ricoverato in ospedale, versa in gravi condizioni.

Police Shoot Man in Heidelberg Germany Car Attack - 3 Injured pic.twitter.com/1Mq15pL9WV — Jack Posobiec (@JackPosobiec) 25 febbraio 2017

L'auto è stata utilizzata come un ariete contro la folla nella Galleria Kaufhof sulla Bismarkplatz. Poi l'aggressore è sceso e, armato di coltello, si è diretto verso la Bergheimer Strasse ma è stato bloccato dagli agenti del commissariato che si trova a soli 300 metri dal luogo dell'attacco. Al momento gli agenti hanno smentito la matrice terroristica ma la dinamica ricorda, su scala estremamente ridotta, la strage del mercatino di Natale di Berlino del 19 dicembre in cui il tunisino Anis Amri uccise 12 persone tra cui un'italiana gettandosi con un camion rubato sulla folla.