Corea del Nord, il fratello di Kim Jong-un assassinato in Malesia da due donne

Giallo internazionale tra Pyongyang e Kuala Lumpur. Kim Jong-nam, fratello maggiore del leader nordcoreano Kim Jong-un, è stato assassinato in Malesia. Lo hanno rivelato fonti governative all'agenzia sudcoreana Yonhap. Si tratta del primogenito del dittatore morto nel 2011 Kim Jong-il, di circa 45 anni, e prima della scalata di Jong-un al potere era considerato il miglior candidato per succedere al padre alla guida del regime. Secondo quanto riportato dalla tv sudcoreana Kbs l'uomo sarebbe stato avvelenato all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur da due donne che sarebbero riuscite a fuggire.

Kim Jong-nam era nato dal matrimonio tra il dittatore e la prima concubina, l'attrice Song Hye-rim. L'uomo era emigrato in Cina nel 1995 e da allora aveva vissuto tra Pechino e Macao protetto dal governo cinese e impegnato nell'investimento di fondi. Aveva perso definitivamente il favore del padre quando, nel 2001, era stato arrestato all'aeroporto di Tokyo con un passaporto dominicano falso che intendeva usare per entrare in Giappone, forse per visitare il parco di Disneyland.