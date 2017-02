Danni alla diga di Oroville, rischio inondazione: 200 mila persone in fuga

Duecentomila persone sono state evacuate nel nord della California per il rischio del collasso dello sfioratore di emergenza della diga di Oroville: se questo avverrà l'intera zona potrebbe essere allagata. Il servizio metereologico nazionale, Nws, ha emesso nella notte l'allerta inondazioni per il potenziale collasso della diga, situata a circa 250 chilometri a nord-est di San Francisco. Secondo l'Nws, il crollo della struttura "comporterebbe il rilascio incontrollato della acque del lago Oroville". Per questo, le autorità hanno evacuato le città circostanti di Oroville, Palermo, Gridley, Thermalito, South Oroville, Oroville Dam, Oroville East e Wyandotte. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, la causa dell'allerta sarebbe un buco nello scarico della diga che le autorità stanno cercando di tappare con delle rocce in modo da ridurre il livello di acqua del lago diminuendo così la pressione sullo sfioratore.