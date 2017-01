Spari contro un ristorante a Istanbul: ci sono vittime

Un uomo ha aperto il fuoco in un noto ristorante di Istanbul per motivi ancora non chiari. Ci sarebbero almeno una persona uccisa e altre due ferite. Secondo quanto riferito dal quotidiano Hurriyet l'aggressore è stato già arrestato. Secondo altri media locali ci sarebbe un numero più alto di persone colpite. I fatti sono accaduti nel questiere Beykoz, nella parte asiatica della città e il ristorante è il Big Chefs.