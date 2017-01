Choc in Baviera, sei ragazzi trovati morti in un giardino

Sei ragazzi sono stati trovati morti in un giardino di Arnstein, in Baviera, e la causa del decesso non è chiara. A scoprire i corpi senza vita - si legge sul quotidiano online Der Spiegel, è stato il proprietario del giardino, nonché padre di un ragazzo e di una ragazza trovati morti nel gazebo. Il gruppo nella notte aveva tenuto una festa privata nel luogo non lontano dalla casa di famiglia dell'uomo. I giovani avevano età comprese fra 18 e 19 anni e sui loro corpi non sono stati rilevati per ora segni di violenza.