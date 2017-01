Trump sospende l'immigrazione: rifugiati bloccati in volo, caos negli aeroporti

Primi effetti dell'ordine esecutivo con cui ieri sera il presidente Usa Donald Trump ha sospeso l'ingresso per 120 giorni a tutti i rifugiati e alle persone provenienti da sette Paesi islamici: Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Chi era già in volo per gli Usa è stato fermato e detenuto nell'aeroporto di arrivo. E adesso sul decreto del presidente Usa avvocati e gruppi per la difesa dei diritti umani stanno attivando azioni legali.

Secondo quanto riportato dal New York Times, uno dei due iracheni fermati lavorava da dieci anni per il governo statunitense, mentre il secondo intendeva raggiungere la moglie, impiegata da un'azienda statunitense. I loro legali sostengono che entrambi erano in possesso di un visto di ingresso valido e stanno chiedendo il loro rilascio per arresto illegale. Inoltre le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno chiesto che la loro causa venga classificata come class action, in modo da poter rappresentare tutti i rifugiati fermati dopo la firma dell'ordine esecutivo. Nella tarda serata italiana, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, a uno dei due iracheni è stato consentito di entrare negli Stati Uniti.