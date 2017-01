Brexit, la Corte boccia il ricorso del governo May: "Deve votare il Parlamento"

Il Parlamento del Regno Unito deve autorizzare l'attivazione dell'articolo 50 per l'avvio dell'iter di uscita del Paese dall'Unione europea. Così la Corte suprema britannica dà torto alla May e respinge il ricorso presentato dal governo. L'articolo 50 del trattato di Lisbona, quello che legifera le modalità di uscita dall'Unione Europea e che non è stato mai utilizzato finora, potrà dunque essere applicato solo con l'approvazione di Westminster, in quanto il referendum di giugno sulla Brexit aveva un valore puramente consultivo.

La Corte suprema del Regno Unito ha stabilito inoltre che non sia necessario l'assenso dei parlamenti di Irlanda del Nord, Scozia e Galles perché sia attivato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona con cui avviare l'iter di uscita dall'Unione europea.