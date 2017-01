Lo squalo lo attacca, aspetta otto ore i soccorsi in Australia

Un subacqueo attaccato da uno squalo nel settore nord della grande barriera corallina ha dovuto attendere più di 8 ore per poter ricevere le cure. L'uomo di 55 anni, riferiscono i media locali, già comandante di un battello per immersioni, è ora ricoverato in ospedale in condizioni stabili. L'uomo ha avuto diversi morsi con lacerazioni al petto, alla mano e alla zona addominale e ha perso molto sangue. Riportato a bordo del battello di appoggio all'immersione il subacqueo ha ricevuto il primo soccorso prima di essere trasportato all'Isola di Murray da cui via elicottero è stato portato all'isola di Thursday, dopo un iniziale rientro a terra causa condizioni meteo avverse. L'attacco è avvenuto a 120 km dall'isola di Murray, una distanza davvero notevole, commenta il responsabile del soccorso del Queensland, Kirk Binnington, troppo lontano. Da qui i lunghi tempi prima di poter raggiungere un ospedale adeguato. La gravità delle ferite fa capire che l'uomo è stato attaccato da uno squalo particolarmente aggressivo.