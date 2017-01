Auto contro pedoni a Melbourne: morti e feriti

E' salito ad almeno 3 morti e 20 feriti il bilancio ancora provvisorio dello schianto di un'automobile piombata su un gruppo di persone nel cuore di Melbourne in Australia, dove si stanno svolgendo in questi giorni gli Australian Open di tennis. L'autista, riferiscono i media locali è stato arrestato. La polizia al momento non si sbilancia sulle cause dell'evento luttuoso. Secondo la rete locale "7News" l'auto finita sui pedoni era inseguita da pattuglie della polizia. Gli agenti riferiscono che la situazione è sotto controllo. Testimoni riferiscono di aver avvertito colpi d'arma da fuoco. Migliaia di persone sono state evacuate dall'area. Le immagini raccolte da alcune testimoni mostrano un'auto di colore marrone scuro girare su se stessa senza meta ad un incrocio. Poi si vedono solo immagini della stessa auto con l'anteriore ed il parabrezza sfondato. Le strade della città era piene di poliziotti armati perché a Melbourne si sta svolgendo il torneo di tennis dell Australian Open. "I paramedici stanno curando diverse persone colpite da una macchina a Bourke Street", ha riferito una fonte del servizio ambulanze della regione di Victoria. La polizia non ha ancora accertato "le esatte circostanze dell'episodio" ma gli agenti hanno comunque chiuso l'area chiedendo alla gente di evitare la zona.