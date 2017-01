Usa, Trump e Melania scelgono Frank Sinatra per l'insediamento

Sarà sulle note di My Way di Frank Sinatra che Donald Trump e Melania Trump apriranno venerdì sera l'Inauguration Ball, il tradizionale ballo che accompagna la cerimonia di insediamento del Presidente degli Stati Uniti d'America fin dal 1809. Lo riporta il Washington Examiner, spiegando che ad eseguire il brano sarà Erin Boehme, una cantante di Nashville, Tennessee, insieme ad altri due artisti dalla città. In tutto saranno tre i balli ufficiali ai quali è prevista la partecipazione della coppia presidenziale: due si terranno al Walter E. Washington Convention Center mentre un terzo sarà al National Building Museum.

La scorsa settimana Tom Barrack, storico amico di Trump e capo del comitato organizzatore dell'Inauguration, ha detto che il presidente eletto vuole un'inaugurazione incentrata «sulla gente» invece di una «celebrazione-circo che sembra un'incoronazione».