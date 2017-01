Colpo di scena nella vicenda WikiLeaks. Venerdì scorso Julian Assange dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove è rifugiato dal 2002 aveva detto che si sarebbe consegnato alle autorità americane se Barack Obama avesse dato la grazia a Chelsea Manning, l'ex militare transgendere nato col nome di Bradley, principale fonte di documenti riservati di WikiLeaks. Ebbene, la grazia è arrivata: il presidente uscente degli Stati Uniti ha commutato la pena di Chelsea Manning, che sarà liberata in maggio. L'ex analista dell'intelligence militare è stato condannato a 35 anni di carcere con l'accusa di aver passato documenti al sito diretto da Assange. La decisione di Obama è arrivata dopo due tentativi di suicidio in carcere da parte di Manning, recluso in un penitenziario maschile.

Nei giorni scorsi Edward Snowden aveva lanciato un appello a Obama per la liberazione di Manning. Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, si era detto pronto a consegnarsi alle autorità Usa se Obama avesse graziato Manning. Promessa non ripetuta nei messaggi di felicitazioni dopo l'annuncio della grazia a Manning.