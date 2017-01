Messico: spari in discoteca, cinque morti tra cui un italiano

Sangue e terrore in Messico. Un uomo armato ha ucciso almeno sei persone e ne ha ferite altre nove facendo irruzione in un club a Playa del Carmen, località turistica messicana sull'oceano Atlantico. Tra le vittime c'è anche un italiano. I media locali riportano il nome di Daniel Pessina, di origini milanesi. La Farnesina conferma la presenza di una vittima italiana ma per il momento ha mantenuto il riserbo sull'identità. Insieme all'ambasciata d'Italia a Città del Messico, che lavora in stretto raccordo con le autorità locali, la dipolomazia italia è già in contatto con i familiari per assicurare loro ogni possibile assistenza. Tra le vittime anche due canadesi e un colombiano oltre a tre responsabili della sicurezza del locale, Blue Parrot, che ospitava la festa di chiusura del festival di musica elettronica Bpm.

Dal punto di vista delle indagini, almeno tre persone sono state fermate in relazione alla sparatoria a Playa del Carmen. Lo rende noto il procuratore generale dello Stato messicano di Quintana Roo, Miguel Angel Pech, citato dai media locali. La sparatoria è avvenuta nella notte, intorno alle 2.30 locali. Non è ancora chiaro il movente, anche se le autorità locali escludono la matrice terroristica e parlano di una contesa tra bande criminali rivali per la vendita di droga nei locali. Quintana Roo e la circostante penisola dello Yucatan sono tradizionalmente zone meno violente del Messico, con tassi di omicidi relativamente bassi. Tuttavia, con molti turisti stranieri e una vivace vita notturna, da tempo Playa del Carmen e i suoi dintorni è diventato un importante scenario locale per la vendita di stupefacenti.

La discoteca, il Blue Parrot, stava ospitando l'evento di chiusura del Bmp, festival di musica elettronica. Su Twitter molti frequentatori del locale e semplici turisti in vacanza nella località messicana hanno postato immagini e appelli. "Qualcuno è entrato nel club a Playa del Carmen e ha cominciato a sparare, 4-5 morti e molti feriti. Restate nei vostri fottuti alberghi se siete qui per il Bpm", ha scritto su Twitter il DJ scozzese Jackmaster, che partecipava alla serata.