Il Senato approva la risoluzione per abrogare l'Obamacare

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato nella notte una risoluzione che è considerata il primo passo per abrogare la riforma sanitaria voluta da Barack Obama, nota come Obamacare, della quale beneficiano circa 20 milioni di cittadini. Con 51 voti a favore e 48 contrari, la risoluzione dà la luce verde a diverse commissioni del Congresso per cominciare a preparare la legge che smantellerà l'Obamacare. Lo smantellamento di questa riforma costituisce una delle principali promesse elettorali del presidente eletto Usa Donald Trump ed è un cavallo di battaglia dei repubblicani fin dalla sua approvazione nel 2010.

Il testo chiede alle commissioni di tenere pronta la nuova legge per il 27 gennaio, il che permetterebbe al Congresso di revocare l'Obamacare, o parte della riforma, a febbraio, pochi giorni dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca in programma per il 20 gennaio. Promulgato nel 2010, l'Obamacare stabilisce l'obbligatorietà di avere un'assicurazione sanitaria e si considera fra i principali successi degli otto anni di amministrazione Obama.