Florida, un uomo spara all'aeroporto di Fort Lauderdale: morti e diversi feriti

Terrore nell'aeroporto americano di Fort Lauderdale in Florida, a pochi chilometri da Miami, una delle mete di vacanze più amate dagli americani in questo periodo. Un uomo, per cause ancora da chiarire, ha aperto il fuoco nell'area ritiro bagagli del Terminal 2. Il bilancio provvisorio è di 5 morti e almeno 13 feriti. L'uomo, un 26enne di nome Esteban Santiago, è un militare di origini ispaniche. Proprio perché membro dell'esercito aveva con sé un'arma regolarmente imbarcata nella stiva di un volo proveniente dal Canada su cui si trovava. Da una prima ricostruzione avrebbe recuperato la borsa, quindi avrebbe caricato la pistola in un bagno e, uscito, avrebbe sparato sulla folla. Esauriti i colpi si sarebbe fermato, in silenzio, in attesa della polizia che lo ha immobilizzato.

Secondo diversi testimoni era vestito con una t-shirt di Guerre Stellari e mirava alla testa delle sue vittime.

#FortLauderdale: Video from Fort Lauderdale Airport shows dead and wounded people on the ground. #Florida pic.twitter.com/aWMu4ChalC — WorldOnAlert (@worldonalert) 6 gennaio 2017

Dopo l'arresto, quando la situazione sembrava sotto controllo, si è diffusa la notizia che altri spari erano stati sentiti in un garage e in un'area parcheggio. L'autorità aeroportuale ha parlato di un secondo uomo armato, ma la polizia ha smentito la minaccia.