Tonno rosso da record venduto in Giappone per 605 mila di euro

Un tonno rosso di 212 chili è stato venduto per 74 milioni di yen, circa 605mila euro, alla tradizionale asta del mercato ittico di Tsukiji a Tokyo, in Giappone. A conquistare il pregiato bottino è stato, per il sesto anno consecutivo, Kiyoshi Kimura, titolare della celebre catena di ristoranti Sushizanmai. Si tratta della seconda cifra più alta spesa nella storia della tradizionale asta di Capodanno, dopo il milione di euro circa spesi nel 2013 dallo stesso per aggiudicarsi un altro esemplare di tonno rosso.