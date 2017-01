Identificato l'attentatore di Istanbul: ha 28 anni e viene dal Kirghizistan

Si chiama Iakhe Mashrapov, ha 28 anni, e viene dal Kirghizistan. Sarebbe lui, stando a quanto riferisce la tv turca Trt, l'uomo che, la notte di Capodanno, ha fatto irruzione armato nella discoteca Reina di Istanbul aprendo il fuoco sulla folla e uccidente 39 morti.

I media locali hanno anche mostrato la foto del suo passaporto che risulta rilasciato il 21 ottobre, cioè un mese primo del suo arrivo in Turchia.

Che gli inquirenti stessero stringendo il cerchio attorno a lui lo si era capito stamattina quando, sempre la stampa locale, aveva pubblicato la notizia che la moglie e i due figli di Iakhe erano stati fermati. A quanto si apprende l'uomo sarebbe arrivato a Istanbul verso la fine di novembre, poi si sarebbe trasferito a Konya, ufficialmente per cercare lavoro, per poi fare ritorno nella Capitale. La donna ha detto agli inquirenti di non sapere che il marito si era avvicinato all'Isis e di aver appreso la notizia dell'attentato dalla televisione.