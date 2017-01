Sparatoria davanti a una moschea a Istanbul, due feriti

Almeno due persone sono rimaste ferite in una sparatoria all'esterno di una moschea nella parte settentrionale di Istanbul, lato europeo. La moschea si chiama Hasan Pasha e si trova nel quartiere Algeria. Lo riferiscono i media locali a poche ore della strage di Capodanno, 39 persone uccise nella discoteca Reina. Sembra che sia stato un uomo a sparare ferendo due persone e poi dandosi alla fuga. Secondo i media britannici, che a loro volta citano i media turchi, i feriti non sono in pericolo di vita. Fonti anonime parlano della nuova sparatoria come di un fatto non collegato alla strage e ipotizzano che all'origine ci sia una lite tra familiari.