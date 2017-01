Il killer travestito da Babbo Natale come i poliziotti

Se è vero che uno degli attentatori che hanno colpito nella notte una discoteca di Istanbul dove erano in corso festeggiamenti per il Capodanno avrebbe indossato un costume da Babbo Natale, la scelta non è casuale. Se ciò si rivelasse vero, infatti, non sarebbe difficile comprendere il travestimento a tema natalizio: avrebbe permesso all'assalitore di confondersi con gli agenti di polizia. Una parte dei 17mila poliziotti dispiegati nelle strade della città turca aveva infatti ricevuto ordine di travestirsi con un costume analogo.

Lo spiega il quotidiano filogovernativo turco Daily Sabah: «Poliziotti con barbe posticce saranno a fianco dei loro colleghi, travestiti da spazzini e venditori di cibo di strada per fornire sicurezza a Istanbul, punto focale dei festeggiamenti nazionali per Capodanno». Il quotidiano ricorda che di quei 17mila, 5mila erano schierati nei pressi di piazza Taksim, a circa 4 chilometri di distanza. Nell'attacco della notte alla discoteca Reina sono state uccise 39 persone, tra cui 16 stranieri. Un prestuno attentatore è in fuga.