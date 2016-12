Cadavere in auto a Rio, forse è dell'ambasciatore greco scomparso

La polizia brasiliana sospetta che sia dell'ambasciatore greco Kyriakos Amiridis il corpo ritrovato all'interno di un'auto bruciata a Rio de Janeiro. Lo riporta la tv Globo. L'ambasciatore era scomparso tre giorni fa. Amiridis, 59 anni, era stato visto l'ultima volta lunedì sera, mentre lasciava casa di amici della sua moglie brasiliana in un sobborgo dell'area metropolitana di Rio. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa mercoledì.

L'ambasciatore greco, secondo la polizia brasiliana, potrebbe essere stato ucciso. L'auto che aveva noleggiato per la vacanza a Rio de Janeiro è stata trovata completamente bruciata e con all'interno un cadavere che la polizia ritiene possa essere quello del diplomatico. Sono gia' stati disposti gli esami autoptici per verificare l'identità. La vettura era stata abbandonata sotto a un viadotto dell'Arco Metropolitanmo, all'ingresso di Nova Iguacu, uno dei tanti municipi satelliti di Rio. Il 59enne Amiridis era arrivato a Rio il 21 dicembre per trattenervisi fino al 9 gennaio prima di rientrare alla propria sede di Brasilia. Era stata la moglie del diplomatico, padre di una bambina, a dare l'allarme dopo che l'ambasciatore era uscito da solo dall'appartamento preso in affitto nel sobborgo nord-occidentale di Nova Iguacu e non è più rientrato. Amiridis è in carica da quest'anno, ma nella metropoli carioca era già stato console generale fra il 2001 e il 2004.