Indagini su Amri, il terrorista di Berlino filmato a Lione dopo l'attentato

Anis Amri, il 25enne tunisino autore dell'attacco al mercatino di Natale di Berlino di lunedì 19 dicembre in cui sono rimaste uccise 12 persone, è stato filmato dalle telecamere di sicurezza della stazione ferroviaria di Lione-Part Dieu tre giorni dopo l'attentato, cioè giovedì 22 dicembre, intorno a mezzogiorno. È quanto riporta l'emittente francese Bfmtv spiegando che in questa stazione Amri avrebbe comprato un biglietto del treno per Milano, con corrispondenza a Chambery.

ALERTE INFO - Attentat de Berlin: Anis Amri a été filmé à la gare Lyon-Part-Dieu https://t.co/BKngz6UIYi pic.twitter.com/QikrTEZZVU — BFMTV (@BFMTV) 26 dicembre 2016

Secondo Bfmtv, il pagamento del biglietto è avvenuto in contanti e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ancora al vaglio degli inquirenti. amri è stato ucciso venerdì intorno alle 3 di mattina in uno scontro con la polizia italiana a Milano; aveva con sé dei biglietti per il tragitto Lione-Chambery-Milano, ma uno dei due non era stato obliterato, il che aveva sollevato dubbi sul percorso effettivamente compiuto dal giovane.