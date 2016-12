L'Isis rivendica la strage di Berlino: È stato un nostro soldato

Ora c'è la conferma ufficiale. Dopo le voci circolate ieri, l'Isis ha ufficialmente rivendicato l'attentato di Berlino. Lo ha fatto attraverso la propria agenzia Amaq, ma come sempre non mancano i dubbi. Lo Stato Islamico fa sapere che il killer entrato in azione ieri sera è un "proprio soldato". In realtà l'impressione è che l'attentatore, di cui non viene ovviamente svelata l'identità, abbia agito in autonomia, senza un reale coordinamento con il Califfato.