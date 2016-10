Kim Kardashian rapinata in hotel. Il bottino è di 9 milioni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



PARIGI Brutta avventura per la bella Kim Kardashian in un albergo parigino. La regina dei reality show americani è stata sequestrata l’altra notte nella sua stanza da cinque uomini armati, legata e rinchiusa nel bagno. Sono stati rubati due telefoni cellulari e gioielli. La Kardashian è uscita illesa dall'aggressione, ma «molto scossa». Il bottino è di 9 milioni di euro. Secondo fonti giudiziarie alla Dpa, la stima iniziale dei beni rubati include un anello del valore di quattro milioni di euro e un cofanetto con gioielli per un valore di cinque milioni di euro.

«Faremo qualunque cosa per chiarire questo caso e arrestare gli autori», ha fatto sapere la polizia di Parigi. In seguito a quanto accaduto la star non ha riportato nessun danno fisico, ma un forte shock psicologico, ha reso noto il suo portavoce.

Poco dopo la diffusione della notizia della rapina, il rapper Kanye West, marito di Kim, ha interrotto un concerto al festival The Meadows a New York, a causa di motivi familiari e secondo alcuni si starebbe dirigendo in Europa per ricongiungersi alla sua compagna.

L'aggressione subita da Kim Kardashian è stato un «atto molto raro, che si verificato in un luogo privato» e che «non mette in nessun caso in discussione la sicurezza dello spazio pubblico parigino», ha affermato il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, parlando della rapina subita dalla star tv statunitense nell'hotel Particulier, nell'VIII arrondissement. In una dichiarazione, la Hidalgo conferma la «piena fiducia nella polizia per identificare e catturare rapidamente i responsabili» dell'aggressione.

«Come dimostrato lo scorso sabato durante la Notte Bianca, che ha riunito senza incidenti più di due milioni persone, le strade di Parigi sono protette secondo le esigenze», ha aggiunto il sindaco della capitale.

