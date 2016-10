Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



«Mai più violenza nel nome di Dio». Papa Francesco ripete il suo «mantra» anche a Baku, in Azerbaigian. «Ancora una volta, da questo luogo così significativo, sale il grido accorato: mai più violenza in nome di Dio. Che il suo santo Nome sia adorato, non profanato e mercanteggiato dagli odi e dalle contrapposizioni umane», ha detto Bergoglio. «Onoriamo invece la provvidente misericordia divina verso di noi con la preghiera assidua e con il dialogo concreto, condizione necessaria per la pace nel mondo, dovere per i cristiani, come per le altre comunità religiose - ha aggiunro il pontefice -. Preghiera e dialogo sono tra loro profondamente correlati: muovono dall'apertura del cuore e sono protesi al bene altrui, dunque si arricchiscono e rafforzano a vicenda».

Il Papa ha spiegato che «ora siamo interpellati a dare una risposta non più rimandabile, a costruire insieme un futuro di pace: non è tempo di soluzioni violente e brusche, ma l'ora urgente di intraprendere processi pazienti di riconciliazione». Infatti, la «vera questione del nostro tempo non è come portare avanti i nostri interessi, questa non è la vera questione, ma quale prospettiva di vita offrire alle generazioni future, come lasciare un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto. Dio, e la storia stessa, ci domanderanno se ci siamo spesi oggi per la pace; già ce lo chiedono in modo accorato le giovani generazioni, che sognano un futuro diverso. Nella notte dei conflitti, che stiamo attraversando, le religioni siano albe di pace, semi di rinascita tra devastazioni di morte, echi di dialogo che risuonano instancabilmente, vie di incontro e di riconciliazione per arrivare anche là, dove i tentativi delle mediazioni ufficiali sembrano non sortire effetti. Specialmente in questa amata regione caucasica, che ho tanto desiderato visitare e nella quale sono giunto come pellegrino di pace, le religioni siano veicoli attivi per il superamento delle tragedie del passato e delle tensioni di oggi».

Bergoglio si è soffermato anche sulla mancanza di fede dei tempi moderni. Sì, perché l’uomo oggi è spesso «smarrito nei vorticosi paradossi del nostro tempo» e «ai nostri giorni, da una parte imperversa il nichilismo di chi non crede più a niente se non ai propri interessi, vantaggi e tornaconti, di chi butta via la vita adeguandosi all'adagio "se Dio non esiste tutto è permesso", ha continuato il pontefice, citando I fratelli Karamazov di Dostoevskij - dall'altra parte, emergono sempre più le reazioni rigide e fondamentaliste di chi, con la violenza della parola e dei gesti, vuole imporre atteggiamenti estremi e radicalizzati, i più distanti dal Dio vivente. Le religioni, al contrario, aiutando a discernere il bene e a metterlo in pratica con le opere, con la preghiera e con la fatica del lavoro interiore, sono chiamate a edificare la cultura dell'incontro e della pace, fatta di pazienza, comprensione, passi umili e concreti», ha concluso Bergoglio, che, dopo una cerimonia di congedo con il vicepremier azero e un picchetto d'onore, è ripartito per Roma.

Marzio Laghi