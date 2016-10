Germania 26 anni dopo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



Tutto è avvenuto molto in fretta. Forse troppo. Eppure a 26 anni, oggi, da quel 3 ottobre 1990, data della riunificazione delle due Germanie, la Est e la Ovest, sembra sia passato un secolo. E forse solo una delle tante profezie di sventura dell’epoca ha motivo di venire riconsiderata: quella secondo la quale «alla fine la faranno pagare a noi la loro riunificazione». Questo in parte è sicuramente accaduto. Come era facile prevedere l’asse franco-tedesco in economia e in politica. Non ci sono state invece le altre guerre mondiali sul modello della prima e della seconda che in tanti preconizzavano quel 9 novembre 1989, quando cadde il Muro di Berlino.

Di certo la prima lunga fase della riunificazione, almeno fino al 2004, la pagò l’economia tedesca, che veniva considerata «la malata d’Europa», per la decisione del cancelliere Helmut Kohl di unificare i due «marchi» alla pari. Con evidenti perdite per quelli dell’Ovest e con incredibili sacrifici per quelli dell’Est. Poi quando la Germania ha cominciato a sentirsi meglio, dal 2005 in poi, i suoi guai si sono trasferiti al resto dell’Europa che nel frattempo aveva introdotto la moneta unica, con criteri molto meno coraggiosi rispetto alle tante valute locali, di quelli voluti da Kohl. La cui emotività viene spesso paragonata a quella di Angela Merkel, sua delfina e allieva prediletta e attuale Cancelliera di ferro a Berlino, nell’accogliere in pochi giorni quasi un milione di profughi siriani. E questo parallelo sembra anche indicare che i tanto precisi tedeschi, al dunque, nelle decisioni importanti agiscono di istinto. E spesso ci azzeccano.

Vale qui la pena di ricordare che nella ex RFT non tutti erano d’accordo su questa impulsività finora inedita in un gigante della politica europea come Kohl. E se persone come Lutz Hoffmann, l’allora presidente del Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, uno dei maggiori istituti di ricerca economica tedeschi, dichiarò di ritenere «senz’altro possibile dai 2,5 ai 3 milioni di disoccupati in Rdt», altri paventavano rischi economici anche per gli «wessi», come venivano chiamati i tedeschi dell’ovest dai loro fratelli riunificandi dell’est, che a propria volta si autodefinivano «ossi». La Frankfurter Allgemeine Zeitung, nel numero del 10 febbraio 1990, ipotizzava che «da un quarto a un terzo dei lavoratori, se non addirittura di più, potrebbe perdere il posto di lavoro».

Ancora più remore da parte di cosiddetti «economisti» della Germania Est. Segnatamente da Christa Luft, che nell’incontro del 13 febbraio 1990 tra i due governi denunciò «il rischio di perdita di competitività delle merci della Germania Est anche sul mercato interno e il conseguente rischio disoccupazione in assenza di una fase transitoria». Dal dibattito tra le due Germanie che poi ebbe l’esito che ebbe, si tirò prudentemente fuori il resto d’Europa, che aveva imposto la separazione tra Est e Ovest, o meglio l’aveva subita con entusiasmo quando l’ex Urss la predispose, e che si trovava attanagliata tra la paura di un evento storico fino a quel momento impensabile, come lo era d’altronde anche la stessa caduta del Muro di Berlino, e un malinteso senso di colpa per avere tollerato per circa mezzo secolo che due popoli soffrissero in quella maniera come vendetta e misura precauzionale per quel che aveva fatto Hitler negli anni ’30 e ’40 del secolo che stava per finire.

La Francia d’altronde aveva avuto Vichy e stava per scoprire che persino il suo presidente più amato, Francois Mitterrand aveva avuto legami con quel regime, e l’Italia, ricostruita coi soldi americani e con la consapevolezza che negli anni ’30 tutti erano stati fascisti, tranne un pugno di intellettuali confinati a Ventotene e un altro pugno in esilio, era l’ultima nazione che poteva parlare. Specie contro la riunificazione tedesca.

Così la Germania fu ufficialmente riunificata il 3 ottobre 1990, quando i cinque Länder già esistenti nella Repubblica Democratica Tedesca, ma aboliti dai russi e trasformati in province, si ricostituirono aderendo formalmente alla Germania Ovest secondo la previsione dell’articolo 23 della Grundgesetz, la costituzione dell’allora Repubblica Federale Tedesca. Una volta che i resuscitati Länder dell’est si unirono alla Germania di Bonn, la costituzione fu emendata così: «...non ci sono altre parti della Germania, esistenti al di fuori dei territori unificati, che non hanno ancora acceduto alla federazione». Amen.

Dimitri Buffa