L’Ungheria non ha il quorum di dire sì

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



L’Unione europea e Angela Merkel alla fine tirano un sospiro di sollievo: il referendum di Viktor Orban sulla redistribuzione delle quote dei migranti non ha superato lo scoglio del quorum fermandosi al 43,2% degli aventi diritto. Stavolta un “muro”, come nemesi, ha bloccato il premier nazional-populista da un risultato che avrebbe avuto l’effetto di una deflagrazione simile ed equipollente alla Brexit nel Regno Unito. Pericolo scampato allora per Bruxelles? Relativamente. Questo perché il 95% degli ungheresi che si è recato alle urne ha detto comunque “no” al piano della Commissione europea sui migranti – caldeggiato dalla Merkel - rispetto al quale il governo magiaro si è opposto, facendo anche ricorso alla Corte Ue e convocando i cittadini per ascoltare la loro opinione. E dato che tutte le rilevazioni danno ben otto ungheresi su dieci contrari alle politiche di apertura sul tema dei migranti l’unico modo per fermare Orban è stato quello di ricorrere e sperare nell’astensione, caldeggiata dalle opposizioni, da diverse Ong nonché dalle cancellerie di mezza Europa.

Il risultato politico della consultazione, però, resta favorevole al premier sovranista. Che, da parte sua, già prima della chiusura delle urne aveva già messo le mani avanti ribadendo come solo il Parlamento ungherese potrà decidere «con chi vogliono vivere gli ungheresi». Da Budapest, dove ha votato, il leader di Fidesz ha già promesso infatti che «le conseguenze giuridiche entreranno in vigore in ogni caso» indipendentemente dal raggiungimento del quorum. Il punto per il premier, dunque, è uno solo: «L'unica condizione è che ci siano più “no” che “sì”». Da questo punto di vista il risultato è stato schiacciante: più di tre milioni di ungheresi si sono espressi contro il piano Ue dando ragione all’opposizione del primo ministro che adesso potrebbe proporre una modifica della costituzione ungherese per vietare di accogliere in Ungheria cittadini stranieri senza l'approvazione del Parlamento. Orban poi ha utilizzato la cifra narrativa che contraddistingue il suo operato : «Gli ungheresi sono coscienti di ciò che è in palio. Ed è importante, perché non si tratta della volontà del governo, o delle intenzioni del parlamento, ma della voce e della volontà del popolo», per rafforzare il risultato ufficioso del voto. La dimostrazione è che alla domanda se una vittoria del “sì” avrebbe comportato le sue dimissioni il premier ungherese ha risposto «sì».

Il risultato del referendum ungherese non poteva non scatenare il dibattito politico oltre i confini. In casa sovranista è stata Marion Marechàl-Le Pen, la nipote di Marine e volto identitario del Front National, a commentare sui social il risultato: «Complimenti agli ungheresi che hanno votato al 95% contro la distribuzione forzata degli immigrati nel loro paese!». Stesso mezzo ma linea decisamente diversa quella del ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni per il quale è stato «bello ricevere qui a Lampedusa i risultati del mancato quorum in Ungheria». Per la Lega Nord, invece, quello che è avvenuto in Ungheria è una lezione di ascolto della volontà popolare da esportare anche in Italia. Ne è convinto Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombardia in veste da osservatore proprio a Budapest: «Anche se il referendum non ha raggiunto il quorum necessario del 50% è stata comunque una grande prova di democrazia quella offerta dagli ungheresi – ha spiegato il deputato del Carroccio - ed una lezione per chi, come l'Italia per esempio, si è riempita di 200mila immigrati senza mai chiedere ai cittadini cosa ne pensassero a riguardo».

Antonio Rapisarda