Il New York Times: Trump è un evasore fiscale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



NEW YORK Donald Trump potrebbe non aver reso pubblica la propria dichiarazione dei redditi per nascondere di non aver pagato le tasse per 18 anni. La rivelazione è del New York Times, che ha ottenuto i dati fiscali relativi al 1995 del candidato repubblicano alla Casa Bianca. A poche settimane dal voto dell'8 novembre, il magnate continua a mantenere il segreto sulla sua situazione con il fisco americano, rifiutandosi di pubblicarla nonostante la consuetudine elettorale dal 1976 preveda la trasparenza sull'argomento. L'ipotesi del quotidiano è questa: Trump nel 1995 dichiarò una ingente perdita di 916 milioni di dollari, potendo così sfruttare norme fiscali particolarmente vantaggiose per i contribuenti ricchi, che gli avrebbero permesso di non pagare una quota equivalente di imposte federali per 18 anni, cioé fino al 2013.

Tali benefici fiscali sarebbero derivati, secondo il NYT, dalle perdite finanziarie provocate dalla cattiva gestione di tre casinò ad Atlantic City nei primi mesi del 1990, dallo sfortunato esordio di Trump nell'ambito delle compagnie aeree e dall'acquisto dell'hotel Plaza di Manhattan. Il giornale specifica che Trump ha rifiutato di commentare tali informazioni. Se la notizia fosse vera, potrebbe avere un impatto negativo sulla corsa del repubblicano.

La sfidante democratica, Hillary Clinton, nel primo dibattito presidenziale di lunedì scorso è tornata sul tema e lo ha spinto a mettersi sulla difensiva, ipotizzando c