Il dramma delle spose bambine

«Ho avuto tre figli. Due sono morti. Solo uno è vivo». Lo racconta Kamala (il nome è di fantasia) a Human Rights Watch. Kamala è una ragazza del Nepal che è stata data in sposa a 13 anni. Andava a scuola, come ogni bambina dovrebbe fare, ma poi ha dovuto lasciarla: «Mio padre era un pescatore», ha detto, «a volte riusciva a pescare, altre volte no e quindi per me era difficile comprare quaderni e matite. Così ho lasciato la scuola e mi sono messa a lavorare». A 10 anni va a servizio presso una famiglia ricca, ma tre anni più tardi, proprio a causa del lavoro, sviluppa una invalidità cronica alle mani. Lo lascia...





Mara Carfagna