Orban fallisce l'obiettivo Niente quorum per il referendum sui migranti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



L'Ungheria, almeno per ora, non chiuderà le porte ai migranti. O forse sì, l'ultima parola spetta ovviamente al premier Viktor Orban. Anche se il referendum da lui fortemente fortemente voluto per bocciare il piano Ue di ridistribuzione, si è risolto in un nulla di fatto. Il quorum non è stato infatti raggiunto. Secondo quanto riferito dal vicepresidente del partito di governo Fidesz, Gergely Gulyas, i votanti sono stati il 45% degli aventi diritto. Gli exit poll del think tank Nezpont dicono che di questi il 95% pari a 3,2 milioni di elettori, ha detto "no" alle quote previste dal piano di Bruxelles, mentre solo 168mila hanno votato "sì". Alla vigilia Orban aveva detto che in caso di vittoria di questi ultimi si sarebbe dimesso, ma anche che, al di là del quorum del referendum (che non aveva comunque valore legislativo), il governo sarebbe comunque intervenuto decidendo da sé quali e quanti immigrati accogliere.

Redazione online