Trump e le scene soft porno in un video di Playboy 

Salta fuori un vecchio video di Playboy con un "cameo" del miliardario newyorkese dopo l'ennesimo scontro personale tra il candidato alla Casa Bianca Donald Trump ed una ex Miss Universo. Donald ha accusato Alicia Machado di aver fatto video porno ma proprio non si aspettava che venisse fuori un filmato dove lui stesso è circondato da ragazze in visita a New York, mentre rompe una bottiglia di champagne contro un bus del tour di Playboy. A riportarlo è il sito Buzzfeed, che ha ottenuto una copia di "Playboy Video Centerfold 2000", nel video Trump in mezzo a tante belle donne dice: "La bellezza è la bellezza, e vediamo che cosa succede qui a New York". E non mancano altre scene soft porno.

Donald Trump appeared in a 2000 Playboy softcore porn https://t.co/1r5FlAy8Pm pic.twitter.com/629Kh2jr8T — BuzzFeed (@BuzzFeed) 30 settembre 2016

Botta e risposta Nel dibattito di lunedì scorso la Machado è stata difesa da Hillary Clinton come vittima del bullismo e maschilismo del candidato repubblicano che l'aveva offesa pubblicamente e tormentata per essere ingrassata dopo aver vinto nel 1996 il concorso di bellezza da lui sponsorizzato. "Clinton l'imbrogliona forse ha aiutato la disgustosa Alicia Machado (andatevi a vedere i suoi video porno) ad ottenere la cittadinanza americana per poterla usare nel dibattito?" ha scritto Trump su Twitter. All'attacco ha risposto l'ex miss venezuelana definendo false le accuse: "tutto questo per intimidirmi, umiliarmi ancora, e per distogliere l'attenzione dai suoi veri problemi e dalla sua incapacità di far finta di essere il leader di questo grande Paese". Anche Clinton, che da parte sua vede questi attacchi di Trump come un'occasione per rafforzare ulteriormente il solido vantaggio che ha già con le elettrici, ha replicato all'attacco considerato "incredibile, persino per Trump". "Che tipo di uomo sta sveglio la notte per pensare come infangare una donna con bugie e teorie di complotti?", ha scritto su Twitter la candidata democratica.

Redazione online