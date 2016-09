Obama esorta alla pace

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



GERUSALEMME I grandi del mondo si sono stretti a Gerusalemme per dire addio a Shimon Peres. Dopo che l’altro ieri migliaia di cittadini israeliani hanno salutato il feretro esposto fuori dal Parlamento a Gerusalemme, ieri decine di leader mondiali e centinaia di dignitari hanno preso parte ai funerali dell'ex presidente e premio Nobel per la Pace. Sul monte Herzl, si sono in alcuni casi abbracciati, in altri salutati con cautela, in un riflesso di relazioni a volte difficili e delle tensioni irrisolte in Medioriente. Ai funerali c'era anche il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, a cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la moglie Sara hanno stretto la mano. A chiudere le esequie è stato Obama, con un commosso intervento di mezz'ora. Il presidente Usa ha esortato alla ripresa del cammino di pace, paragonando il premio Nobel per la Pace a «giganti del XX secolo» come Mandela e la regina Elisabetta. Peres, ha proseguito Obama, «anche di fronte agli attacchi terroristici, anche di fronte a ripetute delusioni al tavolo dei negoziati, insisteva che come esseri umani i palestinesi dovrebbero essere considerati uguali in dignità agli ebrei e quindi uguali nell'auto-

determinazione».

