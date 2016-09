L’addio di Rosetta sulla «sua» cometa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



DARMSTADT (Germania) La sonda Rosetta si è «posata» sulla cometa che ha esplorato per due anni, dopo i dieci trascorsi per raggiungerla. E si è spenta, come previsto: appena toccata la superficie del corpo celeste 67P Churyumov-Gerasimenko, la strumentazione ha smesso di trasmettere dati. I tecnici dell'Agenzia spaziale europea (Esa) hanno applaudito quando la missione si è conclusa.

In realtà, a quel punto Rosetta si era già posata da circa un'ora nel suo punto di arrivo a 485 milioni di miglia di distanza: i segnali radio impiegano infatti 40 minuti a «viaggiare» sino alla Terra. Intanto, sulla porta della principale stanza di controllo allo European Space Operations Centre resta un biglietto: «Addio Rosetta! Ci mancherai», dice.

La decisione di provocare «l'impatto controllato» della sonda era stata presa perché la cometa stava portando Rosetta così lontano dal Sole che presto i suoi pannelli solari non sarebbero più stati in grado di produrre sufficiente energia. Paolo Ferri, a capo della missione, ha commentato: «Penso che siamo tutti molto tristi. Dall'altra parte, la fine della missione doveva arrivare. È stato un modo spettacolare di farla accadere e siamo abbastanza sicuri che fosse la cosa giusta da fare».

Rosetta aveva raggiunto la cometa il 6 agosto 2014, dopo un epico viaggio di 10 anni. Da allora, con il suo lander Philae, ha trasmesso alla Terra una grande mole di informazioni e immagini, fondamentali per studiare le origini del sistema solare e la vita sulla Terra.

La sonda ieri è atterrata nella regione Maat della cometa, disseminata di massi e buche profonde, note per produrre getti di gas e polveri. Nonostante abbia percorso la discesa a soli 1,1 miglia orarie, non era progettata per atterrare e quindi non aveva chance di resistere.

Mentre scendeva, le sue telecamere hanno inviato immagini del luogo dello schianto, al margine di una voragine chiamata Deir El-Medina. Intanto, le sue strumentazioni hanno analizzato polveri e gas vicine alla superaficie.

Quando Rosetta era a soli cinque metri dall'impatto, è arrivata l'immagine finale: una superficie irregolare e polverosa, coperta di rocce. Gli scienziati sperano che le fotografie scattate a distanza così ravvicinata aiutino a capire come la cometa, che si pensa sia stata creata dalla collisione di due corpi separati, si sia formata.

Francesca Mariani