Il Papa in Georgia «Stop estremismi»

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Esteri



In Georgia e Azerbaijan per «seminare pace, unità e riconciliazione». Papa Francesco atterra a Tbilisi nel pomeriggio dopo quattro ore di volo. Quello in Georgia è la terza tappa della visita di Bergoglio nel Caucaso, dopo il viaggio in Armenia compiuto a giugno e quello in Azerbaigian che farà domani.

Ad accogliere il Pontefice, sono il presidente georgiano Giorgi Margvelashvili con la consorte e il patriarca ortodosso Ilia II. Presenti anche alcune autorità dello Stato e un gruppo di fedeli con un coro con due bambini vestiti in abito tradizionale per offrire al Papa un cesto d’uva.

Dopo l’esecuzione degli inni, gli onori militari e la presentazione delle delegazioni, Papa Francesco si trasferisce in auto al Palazzo Presidenziale di Tbilisi, per l’incontro istituzionale e i discorsi ufficiali. Il disegno «Misericordiae Vultus» è il dono che Papa Francesco consegna a Margvelashvili. L’opera, firmata da Pierluigi Isola e realizzata da Patrizio Di Sciullo in occasione del Giubileo straordinario della misericordia, raffigura una veduta prospettica delle «sette chiese» di Roma - San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura, San Lorenzo al Verano, Santa Croce in Gerusalemme, San Sebastiano alle catacombe dell’Appia Antica - tradizionale meta della devozione dei pellegrini durante l’Anno Santo; e rappresenta allegoricamente le opere di misericordia, corporali e spirituali.

Parlando al Palazzo Presidenziale, Bergoglio dipinge la Georgia come «luogo di incontro e di vitale scambio tra culture e civiltà, che nella religione cristiana ha trovato la sua più profonda identità e il fondamento sicuro dei suoi valori». Il Pontefice mette in risalto «le buone relazioni che la Georgia ha sempre mantenuto con la Santa Sede» e osserva che «il Paese si è inserito a pieno titolo e in modo fecondo e peculiare nell’alveo della civiltà europea e, nel medesimo tempo, come evidenzia la sua posizione geografica, è quasi un ponte naturale tra l’Europa e l’Asia: una cerniera che facilita le comunicazioni e le relazioni tra i popoli e che ha reso possibili nel corso dei secoli il dialogo e il confronto delle idee e delle esperienze tra mondi diversi». Papa Francesco quindi sottolinea: «Un autentico e duraturo progresso ha come indispensabile condizione preliminare la pacifica coesistenza fra tutti i popoli e gli Stati della regione». Il Pontefice auspica che «crescano sentimenti di mutua stima e considerazione, i quali non possono tralasciare il rispetto delle prerogative sovrane di ciascun Paese nel quadro del diritto internazionale». Il Papa ricorda che «sono trascorsi 25 anni dalla proclamazione dell’indipendenza della Georgia, la quale durante questo periodo, ritrovando la sua piena libertà, ha costruito e consolidato le sue istituzioni democratiche e ha cercato le vie per garantire uno sviluppo il più possibile inclusivo e autentico. Tutto questo non senza grandi sacrifici che il popolo ha coraggiosamente affrontato per assicurarsi la tanto agognata libertà».

Da Francesco arriva l’augurio che «il cammino di pace e di sviluppo prosegua con l’impegno solidale di tutte le componenti della società, in modo da creare quelle condizioni di stabilità, equità e rispetto della legalità atte a favorire la crescita e ad aumentare le opportunità per tutti. Al fine di aprire sentieri che portino a una pace duratura e a una vera collaborazione - ricorda ancora - occorre avere la consapevolezza che i principi rilevanti per una equa e stabile relazione tra gli Stati sono al servizio della concreta, ordinata e pacifica convivenza tra le Nazioni».

Agli ortodossi, Bergoglio dice: «Un mondo assetato di misericordia, di unità e di pace, ci chiede che i vincoli tra noi ricevano nuovo slancio, rinnovato fervore, di cui il bacio della pace e il nostro abbraccio fraterno sono già un segno eloquente». Il Papa ricorda che proprio Ilia II «inaugurò una pagina nuova nelle relazioni tra la Chiesa Ortodossa di Georgia e la Chiesa Cattolica, compiendo la prima storica visita in Vaticano di un patriarca georgiano. In quell’occasione, scambiò con il Vescovo di Roma il bacio della pace e la promessa di pregare l’uno per l’altro». Così, «si sono potuti rinforzare i significativi legami, presenti tra noi fin dai primi secoli del cristianesimo. Essi si sono sviluppati e si mantengono rispettosi e cordiali», assicura Papa Francesco, secondo pontefice a visitare la Georgia, dopo Giovanni Paolo II che, ricorda, «si era recato qui, primo tra i Successori di Pietro, in un momento estremamente importante, alle soglie del Giubileo del 2000».

Esorta Papa Francesco: «Le difficoltà non siano impedimenti, ma stimoli a conoscerci meglio, a condividere la linfa vitale della fede, a intensificare la preghiera gli uni per gli altri e a collaborare con carità apostolica nella testimonianza comune, a gloria di Dio nei cieli e a servizio della pace in Terra». Il Pontefice, rivolgendosi al patriarca ortodosso georgiano Ilia II, sottolinea che «con la pace e il perdono siamo chiamati a vincere i nostri veri nemici, che non sono di carne e di sangue, ma sono gli spiriti del male fuori e dentro di noi», auspicando che «si rafforzi in noi il buon desiderio di essere fraternamente uniti per annunciare il Vangelo della pace».

Francesca Mariani