«Trump violò l’embargo contro Cuba»

Secono l’«accusa» avrebbe mandato suoi dipendenti a Cuba per affari, suggerendo poi di far apparire tutte le spese legali come una donazione di beneficenza retroattiva. In tal modo Donald Trump avrebbe violato l'embargo Usa su Cuba. A rivelarlo è il settimanale «Newsweek», che ha pubblicato un servizio basato su interviste con ex dirigenti della società del tycoon e su atti giudiziari. Il miliardario statunitense avrebbe speso almeno 68mila dollari nel 1998 per un'iniziativa imprenditoriale sull’isola dei Castro mentre era a capo della «Trump Hotels and Casino resorts». Tramite la società di consulenza «Seven Arrows investment and development corporation», gli «uomini» di Trump a Cuba si incontrarono con dirigenti di governo, banchieri e imprenditori per esplorare possibili opportunità per la Casino Company del magnate.

Poco dopo quell'iniziativa, Trump lanciò la sua prima sfida presidenziale come candidato del Partito Riformista nel 2000 e nel primo giorno di campagna andò a Miami, sostenendo che era a favore del mantenimento dell'embargo e che non avrebbe speso un penny a Cuba finché Fidel Castro rimaneva al potere.

Redazione online